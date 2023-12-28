İstanbul'da AVM otoparkında siyanürle intihar

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında aracının içerisinde siyanür içerek intihar etti.

İstanbul'da AVM otoparkında siyanürle intihar

'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir 'nin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi aracının içinde siyanür içti.

İntihar eden kişi aracının üzerine de "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı not bıraktı.

Notu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da AVM otoparkında siyanürle intihar - 1

Olay yerine gelen ekipler, siyanür maddesinden etkilenmemek için özel kıyafet giydi.

Yapılan incelemede, siyanür içen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'da AVM otoparkında siyanürle intihar - 2

Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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