İstanbul'da AVM otoparkında siyanürle intihar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir AVM'nin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi aracının içinde siyanür içti.

İntihar eden kişi aracının üzerine de "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı not bıraktı.

Notu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.