İstanbul'da AVM'de şüpheli ölüm | 2 gün sonra fark edildi

Çarpmanın etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldı. Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Gencin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.