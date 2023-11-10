İstanbul'da AVM'de şüpheli ölüm | 2 gün sonra fark edildi

İstanbul Kağıthane'deki bir AVM'nin havalandırma boşluğunda  55. kattan atlayarak intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi bulundu.

İstanbul'da AVM'de şüpheli ölüm | 2 gün sonra fark edildi

İstanbul'daki bir AVM'de bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’ndeki AVM’de meydana geldi.

İddiaya göre, 20 yaşındaki kişi, 2 gün önce gökdelenin 55’inci katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü.

İstanbul'da AVM'de şüpheli ölüm | 2 gün sonra fark edildi - 1

Çarpmanın etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldı. Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Gencin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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