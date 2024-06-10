İstanbul'da bakkalda silah ticareti

İstanbul Fatih'te bir bakkalda silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ele geçirilirken iş yeri sahibi tutuklandı.

İstanbul'da bakkalda silah ticareti

'da işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.

Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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