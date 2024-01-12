İstanbul’da benzin istasyonu yakınında korkutan trafo patlaması (6 saat boyunca elektrik verilemedi)

Durumu fark eden istasyon görevlileri ve vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeyi çevirerek güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar ise panik halinde sokağa döküldü.



6 SAAT BOYUNCA ELEKTRİK VERİLEMEDİ



Yaşanan olay bölgede paniğe neden olurken olay yerine gelen ekipler, enerjiyi keserek trafoda bakım ve yenileme çalışması başlattı.



Elektrik kesintisi nedeniyle mahallenin bir kısmı karanlığa gömüldü. Bölgeye yaklaşık 6 saat boyunca elektrik verilemedi.