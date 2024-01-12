İstanbul’da benzin istasyonu yakınında korkutan trafo patlaması (6 saat boyunca elektrik verilemedi)

İstanbul Sultangazi’de bir benzin istasyonu yakınındaki trafoda yaşanan patlama paniğe neden oldu. Trafodaki patlama nedeniyle, bölgeye 6 saat boyunca elektrik verilemedi.

İstanbul’da benzin istasyonu yakınında korkutan trafo patlaması (6 saat boyunca elektrik verilemedi)

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Sultangazi’de bir elektrik trafosunda yaşanan , paniğe neden oldu. Olay dün saat 16.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi’ndeki 1302. Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, benzin istasyonunun arka tarafındaki trafodan önce dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra ise trafo içindeki yüksek gerilim hatlarının birbiriyle temas etmesi sonucunda patlamalar yaşanmaya başladı.

İstanbul’da benzin istasyonu yakınında korkutan trafo patlaması (6 saat boyunca elektrik verilemedi) - 1

Durumu fark eden istasyon görevlileri ve vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeyi çevirerek güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar ise panik halinde sokağa döküldü.

6 SAAT BOYUNCA ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Yaşanan olay bölgede paniğe neden olurken olay yerine gelen ekipler, enerjiyi keserek trafoda bakım ve yenileme çalışması başlattı.

Elektrik kesintisi nedeniyle mahallenin bir kısmı karanlığa gömüldü. Bölgeye yaklaşık 6 saat boyunca elektrik verilemedi.

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