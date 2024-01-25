İstanbul’da bir kadın üst geçitten otoyola atladı

Kadının aracının önüne düştüğünü gören sürücü şaşırırken, hafif ticari aracın üstünden geçtiği kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenliği sağlarken, polis olay yerinde inceleme yaptı.



Yapılan incelemenin ardından Atan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Olay nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik durma noktasına geldi.