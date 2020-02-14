İstanbul'da çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek

İstanbul Kadıköy'de çekininin düşürdüğü yaşlı kadının tedavisi sürerken bir de o güne ilişkin park cezası yediğini öğrendi.

Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda 85 yaşındaki Çiğdem Cingi ve annesi Leyla Çetinkol Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park etti. Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, panik yaparak kapıyı açtı ve araç çekiciye yüklenirken yaşlı kadın bir anda yere düştü.



Çevredekilerin yardımı üzerine hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak bölgesinde çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol’a için İstanbul Valiliği tarafından özel bakıcı tahsis edildi. Annesinin yaşanan olayda ölümden dönmesinin ardından yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, gelen ceza ile bir de park cezası yediklerini öğrendi.

''GÖRÜNCE ŞOK OLDUM''

Çekiciden düşen yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, “Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Ben çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor” dedi.

VİDEO: YAŞLI KADININ ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ AN KAMERADA