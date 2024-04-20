İstanbul'da çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

İstanbul Pendik'te çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin metrelerce yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda saat 18.00 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çocuk oyun grupları alev alev yandı.

Yoğun duman ve metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İstanbul'da çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - 1

Adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.

İstanbul'da çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - 2

Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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