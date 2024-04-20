İstanbul'da çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çocuk oyun grupları alev alev yandı.

Yoğun duman ve metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.