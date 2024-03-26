İstanbul'da dehşet: Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “25.03.2024 günü saat 10.40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay isimli şahıs, (yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır) yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir.

Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay’ın annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir.” denildi.