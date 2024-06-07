İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu.

İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulundu

'un Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.

Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı.

Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.

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