İstanbul'da deprem riski bulunan okullar boşaltıldı

1000 hayırsever bulduğumuzda okullarımız, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, bununla birlikte çeşitli dini ve kültürel tesisler, gençlik sporun ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmış olacak. Çok sayıda hayırseverimiz bizlere müracaat ettiler, bunların proje ve protokol süreci başladı. Daha da hızlanarak devam edeceğini umuyorum."

Vali Gül'e İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı da eşlik etti.