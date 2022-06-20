İstanbul'da 'Eşim beni dövüyor' diyerek kapıları kitledi

Haberler - İHA 20.06.2022 - 13:52
İstanbul Ümraniye'de 'Eşim beni dövüyor' diyerek kapıları kitleyen kadının yardımına polis ekipleri yetişti.
Eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi.
Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti.
Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, 'Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor' dedi.
Bunun üzerine polis ekipleri eşini dövdüğü iddia edilen kocayı gözaltına alarak karakola götürdü.