İstanbul'da evi riskli olana konut kampanyası

İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreci devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kiptaş yeni bir konut kampanyası duyurdu. Aralarında Çatalca ve 5. Levent gibi bölgelerin de bulunduğu yerlerde deprem konutları inşa edildi. Bu konutlar 17 Şubat'ta satışa çıkacak.



Bu kampanyanın esas amacının İstanbul'da riskli yapı sahibi olanları ev sahibi yapmak olduğu açıklandı.



Kiptaş'ın deprem konutları 185 bin liradan satışa sunulacak. Fiyatlar dairenin büyüklüğüne ve semte göre değişiklik gösteriyor.



En yükseği 750 bin TL olan konutların 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin de olduğu belirtildi.

Depreme dayanıklı yapılan binaların bir diğer özelliği de enerji kimlik belgesine sahip olması. Binalarda enerji israfi önleniyor ve çevre korunuyor.

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