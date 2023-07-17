İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu

İstanbul'da iki ayrı eve yarasa girdi. İlk olay, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti.

Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.