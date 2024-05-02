İstanbul'da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti, Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre Y.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Y.B. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Y.B., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Y.B.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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