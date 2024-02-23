İstanbul'da fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul'da ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''fuhuş yaptırmak'' suçlarından 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

'da yürütülen soruşturmada yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 9 şüphelinin suça karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması kapsamında Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''fuhuş yaptırmak'' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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