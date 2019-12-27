İstanbul'da gemi kıyıya çarptı

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Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı gemide, İstanbul'da Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.



Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.



GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANI

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde Boğaz'dan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.



Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.



Söz konusu geminin arkasında Boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle Boğaz'dan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, Boğaz geçişi askıya alınmıştır.



Kıyıya çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı demir mevkisine alınacak."

İLK GÖRÜNTÜLER