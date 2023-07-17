İstanbul’da göçmen kaçakçılarına operasyon (Sınır dışı edilecekler)

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Kaçak göçmenleri, sınır illerine götüren ve barınmalarını sağlayarak organizatörlük yaptıkları tespit edilen 20 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen organizatörler, sınır dışı edilecek.

İstanbul’da göçmen kaçakçılarına operasyon (Sınır dışı edilecekler)

’da kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 20 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri araçlarla sınır illerine götüren ve barınmalarını sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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