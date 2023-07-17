İstanbul’da göçmen kaçakçılarına operasyon (Sınır dışı edilecekler)

İstanbul’da kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 20 kişi yakalandı.



İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri araçlarla sınır illerine götüren ve barınmalarını sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.