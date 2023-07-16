İstanbul'da gölette facia: 3 kardeş boğuldu

İstanbul Silivri'de, serinlemek için gölete giren Suriyeli 3 kardeşten 2'si boğuldu. Çocuklardan biri babaları tarafından kurtarıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da gölette facia: 3 kardeş boğuldu

Silivri'de serinlemek için gölete giren Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.

Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

İstanbul'da gölette facia: 3 kardeş boğuldu - 1

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

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