İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza anında sara krizi geçirdiği belirtilen sürücü E.G., gözaltına alındı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 03.09.2021 - 13:11

İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan araç, kontrolden çıkarak, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan birinin tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza anında sara krizi geçirdiği belirtilen sürücü E.G., gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlamasının ardından araç ve durak enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.

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