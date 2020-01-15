İstanbul'da hafriyat kamyonu ölümünde 11.duruşma (Şule İdil Dere)

İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada sona gelindi.

Yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmada mahkeme hakimi 7. bilirkişi raporunun geldiğini söyledi.

Raporda, şoför Mümin Kılıç ve İbrahim Ruhi Kelleci asli kusurlu, Zafer Karasaçlı ise tali kusurlu bulundu.

Şule İdil Dere'nin ise kusurlu olmadığı tespitine yer verildi.

Söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, artık karar verilmesini davanın daha fazla uzatılmamasını istedi. Mahkeme, sanıklar ve avukatların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

OLAYDAN 4 YIL GEÇTİ

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016'da, Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarında kullanılan hafriyat kamyonunun altından kalmıştı.



VİDEO: DAVADA RAPOR KARMAŞASI (ARŞİV)