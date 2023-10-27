İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.



İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.



Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

