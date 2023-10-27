Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

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