Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi. Uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar.

Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.

"İNİŞ VE KALKIŞ KAPASİTELERİ DÜŞTÜ"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi.

