İstanbul’da hayali tedavi operasyonu: 24 milyon lirayı ödeyip serbest kaldılar

İstanbul merkezli 3 ilde hayali tedavi operasyonu yapıldı. Bazı kamu hastanelerinin kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran hastaların, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiğini belirleyen polis, burada hastalar için sahte raporlar düzenlendiğini tespit etti. Operasyon düğmesine basan emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sebep oldukları 24 milyon lira kamu zararını karşılamalarının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’da hayali tedavi operasyonu: 24 milyon lirayı ödeyip serbest kaldılar

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merkezli 3 ilde düzenlenen hayali tedavi operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÖZEL HASTANEYE YÖNLENDİRDİLER

Çalışmalarda, bazı kamu hastanelerinin kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiğini belirleyen ekipler, burada hastalar için sahte raporlar düzenlendiğini ve tedavi yapılmış gibi fatura kesildiğini tespit etti.

41 MİLYON LİRALIK ZARAR

Bu yöntemle kamu kurumlarının 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratıldığının anlaşılmasının ardından polis ekiplerince İstanbul merkezli Diyarbakır ve Van’da şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu ele geçirildi.

KAMU ZARARINI KARŞILAYIP SERBEST KALDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin sebep oldukları kamu zararını giderme adına hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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