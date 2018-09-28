Son dakika haberi!
İstanbul Sultangazi'de, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzurevindeki 86 kişi tahliye edildi.
Dışarı çıkarılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen veya yaralanan olmadı. İlk gelen bilgiler, 6 katlı binada mahsur kalanlar olduğu yönündeydi. İtfaiye ekipleri katları tek tek dolaştı, mahsur kalan olmadığı belirlendi.
Binanın dış cephesi ve çatısında hasar oluştu, alevler içeriye zarar vermedi.
97 kişilik kapasitesi olan huzurevi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işletiliyor.