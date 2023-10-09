İstanbul’da ihbara giden polis memuru açılan ateşle şehit oldu

İÇERİ GİRMEK İSTERKEN ATEŞ AÇILDI



Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru ateş edildi. Evdeki Muhammet Emre Çorak’ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş’in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.