İstanbul'da iki polisi yaralayan seri cinayet zanlısı yakalandı

Son dakika haberi! İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis memuruna silahla ateş açıldı. Saldırıda biri ağır, iki polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan Güven Güler, Küçükçekmece'de polisin operasyonuyla yakalandı.

32 yaşındaki katil zanlısı Güven Güler, Başakşehir'de Ergül Maden'in dairesine girdi, ilk cinayetini işledi. 5 saat sonra bu kez amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Orada da 61 yaşındaki yengesi Güllü Güler'i öldürdü. 2 akrabasını da yaraladı.

Polisin aradığı Güven Güler, Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. Güven Güler ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlar da ateş etti" dedi.

Saldırının ardından zanlıların Başakşehir'e taksiyle gittiği belirlendi. Yarımburgaz mağaralarına özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi, saldırganlar arandı.

Polis zanlıların kaçarken bindikleri taksinin sürücüsünü de buldu. Taksici, katil zanlısının kendisine "sen bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediğini söyledi.

SALDIRGAN CİNAYET ZANLISI ÇIKTI



2 cinayet işleyip, 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı. 16 suçtan sabıka kaydı olduğu anlaşıldı.

Öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.



Seri cinayet zanlısı Güven Güler polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Seri cinayet zanlısı Güven Güler yakalandı.

POLİSLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan iki polis memurundan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü tespit edildi.

