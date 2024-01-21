İstanbul'da insan saçı operasyonu

İstanbul'da jandarma ekipleri yasadışı yollarla temin edilen canlı insan saçlarının piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.



Ekipler, yabancı uyruklu 2 kişinin, yurt dışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt'ta bir depoyu merdiven altı laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti.



Depoya düzenlenen baskında, 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan malzemeler ile 20 bin dolar ele geçirildi.



Protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin lira arasında yapan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.



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