İstanbul’da iş merkezinde sahte çağrı merkezi (20 milyon liralık vurgun)

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Ekipler, Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada 13 dizüstü bilgisayar, 8 tablet, 1 kayıt cihazı, 1 para sayma makinası, 1 IP kamera, 48 cep telefonu, 5 flaş bellek, 6 modem, 20 bin 850 Amerikan Doları, 585 Sterlin ve 8 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.