İstanbul’da iş merkezinde sahte çağrı merkezi (20 milyon liralık vurgun)

Sahte çağrı merkezi kurup, kendilerini bankacı gibi tanıtan çeteye yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı.
Hatay polisi, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak telefonla aradıkları 117 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İSTANBUL'DA İŞ MERKEZİNDE SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURDULAR
Şüphelilerin İstanbul’da bir iş merkezinde kurdukları çağrı merkezi üzerinden müşteri hizmetleri temsilcisiymiş gibi aradıkları vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para istediğini belirleyen ekipler, 44 şüphelinin kimliğini belirledi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 13 dizüstü bilgisayar, 8 tablet, 1 kayıt cihazı, 1 para sayma makinası, 1 IP kamera, 48 cep telefonu, 5 flaş bellek, 6 modem, 20 bin 850 Amerikan Doları, 585 Sterlin ve 8 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.
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