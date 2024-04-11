İstanbul’da iş yerinde yasa dışı silah ticareti

İstanbul’da bir iş yerine yasa dışı silah ticareti yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. Baskında 10 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul’da iş yerinde yasa dışı silah ticareti

Ümraniye’de yasa dışı ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye’de suç organizasyonlarının ve suçların önlenmesi, genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen saha araştırmalarında Huzur Mahallesi’nde bulunan bir iş yerindeki şüphelinin, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.A. yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 23 şarjör, 26 sürgü yatağı, 9 tabanca sürgüsü, 2 tetik mekanizması, 7 icra mili ile kırık gövdeye sabitlenmiş silah namlusu ele geçirildi.

B.A. ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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