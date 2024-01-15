İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü

Yangında yaralanan 1'i ağır 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.



YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Valilikten yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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