İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü

'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 3 ölü - 1

Yangında yaralanan 1'i ağır 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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