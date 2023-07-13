İstanbul’da jandarmadan düzensiz göçmen denetimi

İstanbul’da jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde evrakları eksik olan ya da adresleri başka illerde görünen yabancı uyruklu kişiler, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İstanbul’da jandarmadan düzensiz göçmen denetimi

’da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

Son olarak ekipleri, kent genelinde bir denetim gerçekleştirdi.

Çok sayıda jandarma personeli metro istasyonlarının giriş çıkışlarında, çeşitli park ve bahçelerde, demir yollarında yabancı uyruklu şahısların kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarını kontrol etti.

Evrakları eksik olan ve adresleri başka illerde görülen kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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