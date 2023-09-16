İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucunun bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.