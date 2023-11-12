İstanbul’da kedi katliamı iddiası

İstanbul Fatih’te kedileri toplayıp zarar verdiği iddia edilen bir kişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, Fatih'te meydana geldi.



İddiaya göre bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı.



Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı.



Söz konusu kişinin kedileri topladığın tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.



Kedileri bir konteynere ölü bulan çevre sakinlerinden Şule Gül, “Kedileri severken hayvansever gibi değil, kurbanını seven bir insan gibi davranıyordu.” dedi.

TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİYOR

Kedileri çantaya dolduran kişinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Gül, “Beni tanıyan insanlar ile bana beni öldürmekle tehdit edici mesajlar gönderiyor.” ifadelerini kullandı.