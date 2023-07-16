İstanbul’da kedilere asitli saldırı iddiası

12 yıldan bu yana ilçede sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen mahalle sakini Atilla Çevikol, “Beni aradılar, kedilerin perişan halde yaralı olduklarını ve ağladıklarını söylediler. Hepsinin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, yaralar oluşmuştu. Ben zaten onları o halde görünce fenalaştım. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Ancak kimse gelip şimdiye kadar bu konuyla ilgilenmedi.” dedi.



Kedilerin bulunduğu bölgede güvenlik kameraları olduğunu söyleyen Çevikol, “Biz 12 Temmuz günü sabah 06.00 ile 11.00 saatlerine ait kayıtların incelenmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.