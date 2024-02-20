İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi mahkemede: Yeniler eskisinden çürük

Sitedeki evlerin depreme dayanıksız olduğu belirlendi, mülk sahipleri bir müteahhit firma ile anlaşıp kentsel dönüşüme girdi. Ancak iddiaya göre İstanbul Bahçelievler'de inşaat halindeki binalar büyük ihtimalle eski binalardan dahi daha dayanıksız.

İnşaat halindeki evini görmeye gelen bir mühendisin dikkati belki de daha olumsuz sonuçlar meydana gelmesinin önüne geçti.

Merkez Mahallesi'nde 2019 yılında bir sitede oturan vatandaşlar, binalarının eski ve depreme dayanıksız olduğunu düşünerek Bahçelievler Belediyesi'ne dayanaklılık testi yaptırmak için başvuruda bulundu.

Belediye ekiplerinin incelemesi sonucunda binalardan karot örneği alınarak test yapıldı. Testin sonucunda sitedeki binaların depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Bunun üzerine site sakinleri kentsel dönüşüm için bir firmaya başvurdu.﻿​