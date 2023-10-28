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İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki öğrencilere sözlü taciz

İstanbul Şişli’deki kız öğrenci yurtdunda kalan öğrencilere, sözlü tacizde bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki öğrencilere sözlü taciz

Şişli’deki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere sözlü tacizde bulunan 2 kişi gözaltına alındı, 1’i tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan apartmandan öğrencilere sözlü taciz ve hakaret edildi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ve hakarette bulunan İ.Y. ile Ş.C. isimli kadın gözaltına alındı.

İ.Y'nin “Taksirle Yaralama”, “Tehdit” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan toplamda 11 kaydı olduğu tespit edildi.

İki şüpheli hakkında, “Cinsel Taciz” ve “Tehdit- Hakaret” suçlarından işlem yapıldı. Ş.C. isimli kadın serbest bırakılırken, İ.Y. adli makamlara sevk edildi.

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