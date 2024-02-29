İstanbul’da kolay para vaadiyle dolandırıcılık: 8 kişi tutuklandı

İstanbul’da kolay para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da kolay para vaadiyle dolandırıcılık: 8 kişi tutuklandı

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’da kolay para kazanma vaadiyle yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çağrı merkezi adıyla vatandaşları arayan, kolay para kazanmak için “jigolo” olma vaadiyle iletişime geçen ve başvuran çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Büyükçekmece’de bu işler için kurulan bir ofisi tespit eden ekipler, 26 kişinin 575 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere yönelik operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon ve dijital materyal ile 55 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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