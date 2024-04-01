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İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

İstanbul Esenler'de kontrollü yıkım sırasında 4 katlı bina çöktü. O sırada yan binanın önündeki bir kişi hızla kaçarak uzaklaştı.

İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

İstanbul'un Esenler ilçesi Osmangazi Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında saat 14.00 sıralarında 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştiriliyordu.

Yıkım ekipleri çalışmalarını devam ettiği bina yandaki tek katlı hırdavat dükkanının üzerine doğru devrildi.

İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iş yerinde bulunan vatandaşların panikle kaçtığı görüldü.

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