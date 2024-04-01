İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iş yerinde bulunan vatandaşların panikle kaçtığı görüldü.

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