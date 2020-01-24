İstanbul'da köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkartıldı

İstanbul Pendik'te, önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanı işten çıkartıldı.

Olay Köyler Bölgesi'nde meydana geldi. Pendik Belediyesi'nde görevli bir kişinin belediyeye ait araçla yoldaki köpeklere çarptığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Bunun üzerine Pendik Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafindan sahiplenilmiştir. Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir" denildi.

