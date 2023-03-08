İstanbul'da kötü zeminde yaşayan nüfus oranı arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin raporuna göre; sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle Avcılar'ın kuzeyi, Haliç’in Boğaz’a yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar riskli bölgeler olarak gösteriliyor.



Anadolu yakasında da tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ilçelerinin belirli bölümleri sıvılaşma riski taşıyor.

"YAPILARIN BAŞKA ALANA TAŞINMASI GEREKİYOR"



Eyidoğan, acilen yeni imar planlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti.



Seferberlik gerektiren bir şey olduğunu belirten Eyidoğan, "Mühendislik hizmeti almamış ve özellikle 2 binden önce yapılmış yapıların tespitleri ve bunların yeni imar planlarına işlenmesi bazı alanların açılması ve seyrekleştirilmesi gerekiyor. Heyelanlar üzerindeki yapıların başka alanlara taşınması gerekiyor." dedi.