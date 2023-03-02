7,6'lık olası İstanbul depremi senaryosu! Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?

6 Şubat'taki büyük depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Oralarda yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir de depremi bekleyen bir taraf var. O da Marmara. Yıllardır İstanbul'da beklenen deprem üzerine senaryolar konuşuluyor.

Marmara'da tüm fayları kıran bir deprem olsa, nereler hangi şiddette sarsılır? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında olası İstanbul depremini değerlendirdi.

HANGİ İLÇE HANGİ ŞİDDETTE SARSILACAK?

Tüysüz özetle şunları söyledi:

"Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı.

En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz. Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir.