İstanbul'da kreşte dayak iddiasına beraat

Kreşte dayak iddiasından beraat kararı çıktı...



Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.C. ve E.Y.G. ile mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.



Sanık avukatları, çocuk gelişim uzmanınca hazırlanan raporu mahkemeye sundu.



Raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuğa herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı, incelenen görüntülerde çocuğun yüzünün tülbentle örtülmesinin dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak amaçlı olduğu belirtildi.



Bunun uykuya geçişte uygulanan bir yöntem olduğu dile getirilen raporda, sanıkların kötü muamele kastının bulunmadığı, çocuk bakım alanındaki öğretilere ve kurallara aykırı bir durum olarak değerlendirilmediği kaydedildi.



"KIZIM HAYKIRA HAYKIRA AĞLIYOR"

Raporla ilgili söz verilen müşteki S.A. "Kendisi de bir anne. Okula kızımın uyku problemi olduğunu söylemiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık." ifadelerini kullandı.