İstanbul'da kuaföre sahte plaka operasyonu

Kağıthane'de bir kuaförde sahte plaka basan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. gözaltına alınırken sahte plaka basımında kullanılan malzemelere el konuldu.

İstanbul'da kuaföre sahte plaka operasyonu

Kağıthane'de kuaförde sahte plaka basan şüpheli yakalandı.

Olay, Gürsel Mahallesi’nde Perşembe günü meydana geldi. Bir kuaförde sahte plaka basıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda E.K. gözaltına alınırken kuaförde 1 adet soğuk pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 6 adet plaka basım kalıbı, 31 adet satışa hazır plaka, 6 adet siyah boya, 284 adet harf basım kalıbı, 212 adet sayı basım kalıbı, 277 adet boş plaka ile 198 adet plaka etiketi ele geçirildi.

İstanbul'da kuaföre sahte plaka operasyonu - 1

Sahte plaka basılan iş yeri zabıta görevlilerince mühürlendi."Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.K. ise, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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