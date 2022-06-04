İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

Sultangazi'de ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneden ilaç almak isteyen iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği şüphesi ile  karantinaya alındı.  Hastalığın olup olmadığı yapılan test sonucu anlaşılacak.

Haberler - DHA 04.06.2022 - 10:41 | Son Güncelleme : 04.06.2022 - 10:43

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

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DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

Sultangazi'de iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındı.

Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi.

2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Maymun Çiçeği şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. 

"MAYMUN ÇİÇEĞİ'NE ÇOK BENZİYORDU"

Eczanesine gelen iki Afgan uyruklunun ellerinde tohuma benzeyen yaralar olduğunu söyleyen Esra Koca, "Tanıdığım bir doktoru aradım, fotoğraf çekip yollamamı istedi. Maymun çiçeği virüsünden şüphelendik" dedi.

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