İstanbul’da minibüste doğum

İstanbul Bahçelievler’de minibüs şoförü Hakan Yücel, 32 haftalık hamile olan Mizgin Güçlü’yü hastaneye yetiştirmeye çalıştğı sırada minibüsün içinde doğum gerçekleşti.



25 Ocak Perşembe günü, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü hastaneye kontrole gitmek için eşi Murat Güçlü ile birlikte evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel’in kullandığı yolcu minibüsüne bindi.



Mizgin Güçlü’nün Yayla Işıkları Durağı mevkiinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne doğru süratle yola çıktı.



Minibüs kısa sürede hastaneye vardı.



Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü’yü minibüsten indirmeye çalıştı.



Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığını söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti.



Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, minibüsün içinde doğum yaptı.

“EBE HAKAN” SÜRPRİZİ



Olayın ardından minibüsün şoförü Hakan Yücel, yakın çevresinden ve sosyal medyadan büyük ilgi görmeye başladı.



Yücel, sabah uyandığında duraktaki arkadaşlarının minibüsün arkasına “Ebe Hakan” yazdığını gördü.



Minibüs şoförü Yücel artık “Ebe Hakan” olarak anılıyor.