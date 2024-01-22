İstanbul’da motokurye ölümden döndü

İstanbul Maltepe’de bir motokurye, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybedip düştü. Motokurye, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul’da motokurye ölümden döndü

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Maltepe’de bir motokurye, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kadıköy yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, yolun orta şeridinden ilerleyen motokurye, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde hâkimiyetini kaybederek motosikletiyle beraber düştü.

İstanbul’da motokurye ölümden döndü - 1

O sırada sol şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü, ani fren yaparak durdu.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anları ise arkadan gelen bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

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