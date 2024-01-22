İstanbul’da motokurye ölümden döndü

O sırada sol şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü, ani fren yaparak durdu.



Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kaza anları ise arkadan gelen bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.