İstanbul’da olaylı 1 Mayıs’a 27 gözaltı daha

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturmada yeni gözaltı kararları verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 39 kişi hakkında polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 39 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.



Kentte 1 Mayıs günü yaşanan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 49 şüpheli tutuklanmıştı.