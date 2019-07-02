İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa bölgesindeki bir organize suç örgüne yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 20'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 91 mermi ve 1 telsizi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.