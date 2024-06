İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlandı

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ormanlardaki yangın tehdidi de arttı.



İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle kentteki ormanlara girişleri kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.” denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



- Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.



- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.



- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.



- Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.



- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.



- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.



- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.



- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.



- İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.



Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.



- Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.



- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı

2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı

8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI



1 Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı

2 Şile Kurna Orman Parkı

3 Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

4 Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

5 Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

6 Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

7 Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

8 Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

9 Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

10 Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

11 Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

12 Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

13 Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

14 Şile Kocakuş Orman Parkı

15 Şile Küpelitaş Orman Parkı

16 Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

17 Şile Balibey Orman Parkı

18 Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

19 Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı

20 Şile Karamandere Orman Parkı

21 Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

22 Şile Kırandere Mesire Yeri

23 Şile Kaletepe Mesire Yeri

24 Şile Karacaaçmalar Orman Parkı

25 Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

26 Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

27 Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

28 Şile AVCIKORU

29 Şile Alacalı Ören

30 Şile Yazımanayır Orman Parkı

31 Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

32 Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

33 Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

34 ÇATALCA KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

35 ÇATALCA HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

36 ÇATALCA HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

37 ÇATALCA KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

38 ÇATALCA KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

39 ÇATALCA ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

40 ÇATALCA KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

41 ÇATALCA EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

42 ÇATALCA BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

43 ÇATALCA İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

44 ÇATALCA DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

45 ARNAVUTKÖY KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

46 ARNAVUTKÖY YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

47 ARNAVUTKÖY GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

48 ARNAVUTKÖY BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

49 ÇATALCA MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı

50 SİLİVRİ KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

51 SİLİVRİ KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

52 BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

53 ÇATALCA ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

54 EYÜP BİNBAŞI ÇEŞMESİ

55 EYÜP ELMALI TEPE

56 EYÜP KURTKEMERİ

57 EYÜP ÇATALMEŞE

58 ADALAR ÇINAR (A BÖLÜMÜ)

ADALAR ÇINAR (B BÖLÜMÜ)

ADALAR ÇINAR (C BÖLÜMÜ)

ADALAR ÇINAR (D BÖLÜMÜ)

59 ADALAR AŞIKLAR

60 ADALAR BÜYÜKTUR

61 ADALAR ÇAMLİMANI

62 ADALAR ADAPARK ESKİBAĞ

63 ADALAR PANORAMA

64 ADALAR KALPAZANKAYA

65 ADALAR ZEYTİNLİK

66 ÜMRANİYE ÇIR ÇIR

67 ÇEKMEKÖY GÜVERCİNLİK

68 ÇEKMEKÖY RAHMİ DEMİR

69 ÇEKMEKÖY ÇATALMEŞE

70 ÇEKMEKÖY MUHSİN YAZICIOĞLU

71 ÇEKMEKÖY NURTEPE

72 ÇEKMEKÖY REŞADİYE

73 ÇEKMEKÖY KÜÇÜKKORU

74 ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE

75 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN

76 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN

77 ÇEKMEKÖY TAŞLITEPE

78 BEYKOZ ALİ BAHADIR

79 BEYKOZ KARLITEPE

80 BEYKOZ KAYMAKDONDURAN

81 BEYKOZ KAYNARCA

82 BEYKOZ POYRAZKÖY

83 BEYKOZ TOKATKÖY

84 BEYKOZ FATİH SULTAN MEHMET

85 BEYKOZ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI

86 ÜMRANİYE HEKİMBAŞI

87 ÜMRANİYE ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI

88 BEYKOZ YILDIZTEPE

89 BEYKOZ KAVACIK

90 TUZLA AKFIRAT

91 KARTAL AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI

92 KARTAL AYDOS

93 KARTAL BAŞIBÜYÜK

94 KARTAL FINDIKLI

95 KARTAL GÜLENSU

96 KARTAL KARASUDERE

97 TUZLA TUZLA

98 ÇEKMEKÖY KOÇULLU

99 ÇEKMEKÖY MEŞE ALTI (ÖMERLİ)

100 BEYKOZ CUMHURİYET KÖY

101 BEYKOZ RİVA ÇAYAĞZI

102 SULTANBEYLİ BALLICA

103 SANCAKTEPE EYÜP SULTAN

104 SULTANBEYLİ KURNA KÖYÜ

105 SANCAKTEPE MEŞELİK

106 SULTANBEYLİ PAŞAKÖY

107 SANCAKTEPE AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe)

108 SULTANBEYLİ SAZAKÇEŞME

109 SULTANBEYLİ ŞALGAMLIDERE

110 SULTANBEYLİ TAVUKÇU YOLU

111 SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN

112 SULTANBEYLİ AYDOS KALESİ

113 SULTANBEYLİ ABDURRAHMANGAZİ

114 PENDİK EMİRLİ

115 TUZLA MERCAN YUVASI

116 BEYKOZ GÜMÜŞSUYU

117 SARIYER YEŞİLTEPE

118 SARIYER KURTYOLU

119 SULTANGAZİ MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI

120 SULTANGAZİ HACI BEKTAŞ-I VELİ

121 ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY

122 EYÜP GÖKTÜRK

123 EYÜP ÇİÇEKÇİLER

124 EYÜP AZİZPAŞA

125 EYÜP ULUSLAR ARASI KENT ORMANI

126 ARNAVUTKÖY TAŞOLUK

127 ARNAVUTKÖY İMRAHOR

128 ARNAVUTKÖY KAYABAŞI

129 ARNAVUTKÖY TAYAKADIN

130 ÜMRANİYE OSMANGAZİ KORUSU

131 ÇEKMEKÖY BEYZADE

132 MALTEPE ATAŞEHİR

133 KAĞITHANE KAĞITHANE

134 ARNAVUTKÖY FINDIKDERE

135 ÇEKMEKÖY ÇAMLIK

136 ÇEKMEKÖY İBNİ SİNA

137 ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR ŞEHİR ORMANI

138 ÇEKMEKÖY HANZADE

139 SANCAKTEPE Hilal Konaklamasız Orman Parkı



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI

1 Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı