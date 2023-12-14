İstanbul’da ortadan kaybolan genç kız İzmir’de bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Neside, İzmir’de bulundu.



Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde 9 Aralık Cumartesi günü meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.



Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde Neside'yi ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi. Baba Yasin Aldanma, ilk uçakla İstanbul’a geldi.

Ailenin yakınları sokak sokak gezerek kız çocuğunu aramaya devam etti. Polis Merkezi Amirliğine giden aile kayıp başvurusunda bulundu.



Bu sırada Neside'nin babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.



İZMİR’DE BULUNDU



Neside, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulundu.



Kızlarının bulunduğu haberini alan aile gece saatlerinde İzmir’e hareket etti. 16 yaşındaki Neside’nin ilk ifadesinde aile baskısı nedeniyle evden kaçtığını söylediği iddia edildi.



Neside’nin kaybolmasıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi.